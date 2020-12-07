США зберігає статус найбільшого виробника зброї – дослідження

Перші п'ять місць у списку 25 найбільших компаній виробників зброї в 2019 році отримали американські компанії.

Про це йдеться у результатах дослідження Стокгольмського інституту дослідження проблем світу.

Загалом до переліку потрапили 12 компаній зі Сполучених Штатів, на них припадає 61% продажів зброї.

У рейтинг потрапили 4 виробники з Китаю, які мають 16% части ринку. Серед 25 найбільших продавців зброї також опинилися два російські підприємства.

Зазначається, що до переліку найбільших гравців на ринку озброєнь вперше увійшла фірма з Об'єднаних Арабських Еміратів. За оцінкою експертів, компанія EDGE продала зброї на 4,75 мільярда доларів.

Як йдеться у повідомленні, переважна більшість військових підприємств США і Китаю у 2019 році наростили продажі власної продукції. Сумарні продажі озброєнь держав з топ-25 в 2019 році становили 361 мільярд доларів, що на 8,5% більше, ніж роком раніше.

Економічна правда