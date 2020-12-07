Курс гривні зміцнився на 1 копійку
Понеділок, 7 грудня 2020, 09:00
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 7 грудня на рівні 28,29 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро також зміцнився та встановився на рівні 34,39 грн (на 4 грудня - 34,40 гривні).
Нагадуємо:
4 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua