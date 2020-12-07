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Курс гривні зміцнився на 1 копійку

Понеділок, 7 грудня 2020, 09:00
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 7 грудня на рівні 28,29 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також зміцнився та встановився на рівні 34,39 грн (на 4 грудня - 34,40 гривні).

Нагадуємо:

4 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.

Економічна правда

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