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АРМА за 10 місяців перерахувало в бюджет 13 мільйонів

Неділя, 6 грудня 2020, 16:27
 

Агентство з управління та менеджменту активів з початку року до кінця жовтня перерахувало в бюджет 13 мільйонів від своєї діяльності.

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови відомства Віталій Сигидин в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Є власне діяльність з управління активами, ці кошти в будь-якому випадку відразу потрапляють до державного бюджету.  У цей період, за 10 місяців, 13 мільйонів гривень вже в бюджет надійшло.

За його словами, у агентства також є 600 мільйонів гривень, за якими нараховуються відсотки і на даний момент вони досягають близько 50 млн. Ці гроші знаходяться на депозитних рахунках, але ці кошти в даний час не є власністю держави.

"Це якраз потенційний прибуток для держави. Якщо буде вирок суду і будуть конфісковані ці кошти, вони переходять відразу до державного бюджету ", - уточнив він.

Нагадуємо:

Бюджет АРМА на 2020 рік склав 190,45 мільйона гривень.

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АРМА

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