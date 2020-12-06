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Україна і Північна Македонія з'єднані регулярним авіасполученням

Неділя, 6 грудня 2020, 15:14
 

Перший літак прямим сполученням "Київ - Скоп'є" вирушив у рейс, тепер Україна і Північна Македонія з'єднані регулярним авіасполученням.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Відтепер наші країни з'єднані регулярним авіасполученням. Це розвиток не тільки туризму, а й бізнес-контактів", - написав Кулеба в Twitter.

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авіа

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