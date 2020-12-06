14 мільйонів доларів на переробку кукурудзи: на Вінниччині запустили інвестиційний агропроект

У Вінницькій області компанія "Дакса Бунге Україна" проінвестує 14 мільйонів доларів в інвестиційний агропроект на переробку кукурудзи.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Зазначається, що це підприємство з 100% іноземними інвестиціями, засновниками якого є лідер з переробки кукурудзи у Європі - Дакса Груп та один з найбільших світових трейдерів – американська компанія Бунге.

80% готової продукції планується реалізовувати на експорт. Заплановано створити 50 нових робочих місць.