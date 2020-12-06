14 мільйонів доларів на переробку кукурудзи: на Вінниччині запустили інвестиційний агропроект
Неділя, 6 грудня 2020, 14:09
У Вінницькій області компанія "Дакса Бунге Україна" проінвестує 14 мільйонів доларів в інвестиційний агропроект на переробку кукурудзи.
Про це у Фейсбуці повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
Зазначається, що це підприємство з 100% іноземними інвестиціями, засновниками якого є лідер з переробки кукурудзи у Європі - Дакса Груп та один з найбільших світових трейдерів – американська компанія Бунге.
80% готової продукції планується реалізовувати на експорт. Заплановано створити 50 нових робочих місць.
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