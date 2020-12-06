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Майже найбільша партія контрабандного бурштину: правоохоронці зупинили незаконне вивезення 285 кг до Китаю

Неділя, 6 грудня 2020, 12:31
 

Співробітниками Київської митниці спільно з правоохоронцями Національної поліції та СБУ зупинили незаконне вивезення 285 кг необробленого сонячного каміння з України до Китаю.

Про це йдеться у прес-релізі Державної митної служби.

Вантажне відправлення в кількості 13 місць відправлялося фізичною особою літаком до Китаю. Своє відправлення громадянин задекларував як речі.

Наразі Національною поліцією бурштин вилучено в рамках кримінального провадження.

Повідомляється, що це чи не найбільша партія затриманого бурштину, який намагались незаконно вивезти з України.

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Економічна правда
Укр / Рус
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