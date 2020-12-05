Фонд соціального страхування відновив виплати, які були припинені з вимогою законодавства

Фонд соціального страхування в повному обсязі профінансував нараховані в квітні-листопаді страхові виплати, а також медичні і соціальні послуги, які раніше були припинені на вимогу законодавства.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Повідомляється, що ФССУ профінансував в повному обсязі наступні виплати потерпілими на виробництві та членам їх сімей, зокрема: