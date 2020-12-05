Фонд соціального страхування відновив виплати, які були припинені з вимогою законодавства
Субота, 5 грудня 2020, 13:22
Фонд соціального страхування в повному обсязі профінансував нараховані в квітні-листопаді страхові виплати, а також медичні і соціальні послуги, які раніше були припинені на вимогу законодавства.
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
Повідомляється, що ФССУ профінансував в повному обсязі наступні виплати потерпілими на виробництві та членам їх сімей, зокрема:
- - одноразову допомогу для більш 2 тисяч постраждалих на виробництві - 31,4 млн грн;
- - одноразову допомогу членам 242 сімей в разі смерті потерпілого на виробництві - 34,4 млн грн;
- - ліки і вироби медичного призначення для майже 7 000 постраждалих на виробництві, осіб з інвалідністю - 32,2 млн грн;
- - витрати на додаткове харчування 99 постраждалих на виробництві, осіб з інвалідністю - 0,8 млн грн;
- - витрати на спеціальний медичний догляд 657 постраждалих на виробництві, осіб з інвалідністю - 21 млн грн;
- - витрати на постійний сторонній догляд для 2,1 тисячі постраждалих на виробництві, осіб з інвалідністю - 34,3 млн грн;
- - витрати на побутове обслуговування 2,6 тисячі постраждалих на виробництві, осіб з інвалідністю - 2,11 млн грн та інші виплати.
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