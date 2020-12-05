Завдяки Brexit Великобританія першою в Європі заборонить експорт живих тварин
Великобританія стане першою країною в Європі, яка заборонила експорт живих тварин для подальшого забою або відгодовування.
Про це пише The Guardian з посиланням на міністра навколишнього середовища Великобританії Джордж Юстіс.
"Живим тваринам зазвичай доводиться переносити надмірно тривалі поїздки під час експорту, страждаючи і травмуючись.
Раніше правила ЄС не допускали ніяких змін в цих перевезеннях, але вихід з ЄС дозволив уряду Великобританії реалізувати свої плани", - відзначили в профільному міністерстві.
Можлива заборона буде розцінюватися як один з успіхів Brexit, оскільки Великобританія стане першою країною в Європі, яка припинила подібну практику.
Однак, експорт живих тварин, схоже, триватиме з Північної Ірландії, яка деякий час буде дотримуватися законодавства ЄС.
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