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Завдяки Brexit Великобританія першою в Європі заборонить експорт живих тварин

Субота, 5 грудня 2020, 16:51
 

Великобританія стане першою країною в Європі, яка заборонила експорт живих тварин для подальшого забою або відгодовування.

Про це пише The Guardian з посиланням на міністра навколишнього середовища Великобританії Джордж Юстіс.

 "Живим тваринам зазвичай доводиться переносити надмірно тривалі поїздки під час експорту, страждаючи і травмуючись.  

Раніше правила ЄС не допускали ніяких змін в цих перевезеннях, але вихід з ЄС дозволив уряду Великобританії реалізувати свої плани", - відзначили в профільному міністерстві.

Можлива заборона буде розцінюватися як один з успіхів Brexit, оскільки Великобританія стане першою країною в Європі, яка припинила подібну практику.

Однак, експорт живих тварин, схоже, триватиме з Північної Ірландії, яка деякий час буде дотримуватися законодавства ЄС.

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Економічна правда
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