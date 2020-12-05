Завдяки Brexit Великобританія першою в Європі заборонить експорт живих тварин

Великобританія стане першою країною в Європі, яка заборонила експорт живих тварин для подальшого забою або відгодовування.

Про це пише The Guardian з посиланням на міністра навколишнього середовища Великобританії Джордж Юстіс.

"Живим тваринам зазвичай доводиться переносити надмірно тривалі поїздки під час експорту, страждаючи і травмуючись.

Раніше правила ЄС не допускали ніяких змін в цих перевезеннях, але вихід з ЄС дозволив уряду Великобританії реалізувати свої плани", - відзначили в профільному міністерстві.

Можлива заборона буде розцінюватися як один з успіхів Brexit, оскільки Великобританія стане першою країною в Європі, яка припинила подібну практику.

Однак, експорт живих тварин, схоже, триватиме з Північної Ірландії, яка деякий час буде дотримуватися законодавства ЄС.