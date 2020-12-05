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Wizz Air починає працювати на чартерному ринку

Субота, 5 грудня 2020, 14:50
 

Wizz Air почав приймати заявки на виконання внутрішніх і міжнародних чартерних рейсів.

Про це повідомляє avianews.com.

Лоу-кост готовий здійснювати перевезення на літаках Airbus A320 і A321 місткістю до 239 пасажирів.

 "Послуга доступна для корпоративних і заохочувальних поїздок, турів з багатьма зупинками і рейсів для повернення громадян з-за кордону", - відзначили в авіакомпанії.

Клієнти Wizz Air зможуть вибрати необхідний маршрут і час виконання рейсів.

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