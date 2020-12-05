Wizz Air починає працювати на чартерному ринку
Субота, 5 грудня 2020, 14:50
Wizz Air почав приймати заявки на виконання внутрішніх і міжнародних чартерних рейсів.
Про це повідомляє avianews.com.
Лоу-кост готовий здійснювати перевезення на літаках Airbus A320 і A321 місткістю до 239 пасажирів.
"Послуга доступна для корпоративних і заохочувальних поїздок, турів з багатьма зупинками і рейсів для повернення громадян з-за кордону", - відзначили в авіакомпанії.
Клієнти Wizz Air зможуть вибрати необхідний маршрут і час виконання рейсів.
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