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Офіційний курс: гривня незначно зміцнилась

П'ятниця, 4 грудня 2020, 20:30
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 7 грудня на рівні 28,29 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також зміцнився та встановився на рівні 34,39 грн (на 4 грудня - 34,40 гривні).

Нагадуємо:

4 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.

3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.

3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,25- 28,28 гривні.

Економічна правда

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