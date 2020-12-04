Офіційний курс: гривня незначно зміцнилась
П'ятниця, 4 грудня 2020, 20:30
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 7 грудня на рівні 28,29 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро також зміцнився та встановився на рівні 34,39 грн (на 4 грудня - 34,40 гривні).
Нагадуємо:
4 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.
3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.
3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,25- 28,28 гривні.
Економічна правда
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