Укрексімбанк продає єдиним лотом мережу супермаркетів "Амстор"

Державний "Укрексімбанк" виставив на продаж єдиним лотом мережу супермаркетів "Амстор" - майно реалізується для врегулювання простроченої кредитної заборгованості ТОВ "Амстор".

Про це повідомляє прес-служба банку.

"До лоту входять будівлі громадсько-торговельних центрів, земельні ділянки, торгове обладнання у Краматорську, Запоріжжі, Мелітополі, Кременчуку, Бердянську, Маріуполі та Одесі.

Об’єкти можуть зацікавити інвесторів, які планують розвивати роздрібну торгівлю з широким географічним охопленням. Торговельні майданчики мережі складаються з магазинів формату "гіпер- та супермаркет", "торговий центр", Cash&Carry тощо, розраховані на обслуговування широкого кола споживачів і призначені для продажу продовольчих та непродовольчих товарів, продукції власного виробництва на фудкортах, а також проведення розважальних заходів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продаж майна відбудеться шляхом електронного аукціону в системі ProZorro.Продажі. Прийом пропозицій на участь у торгах триває до 20:00 13 грудня 2020 року.

Початкова ціна лоту - 283,5 млн гривень.

Також окремим лотом реалізується земельна ділянка в Києві на масиві Березняки.

"Ділянка загальною площею понад 4 га розташована на перетині вулиці Березняківської та Дніпровської набережної. Цільовим призначенням є будівництво, експлуатація та обслуговування культурно-торговельного комплексу", - додали у банку.

Початкова ціна лоту - 132,2 млн гривень.

Нагадаємо, у 2015 році Господарський суд Дніпропетровської області визнав ТОВ "Амстор", що розвивав в Україні мережу однойменних продуктових супермаркетів, банкрутом і постановив ввести процедуру ліквідації підприємства строком на рік.

Економічна правда