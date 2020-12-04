Світовий борг сягне 265% загального виробленого продукту - експерти

Світовий борг сягне 200 трильйонів доларів, що становить 265% світового продукту, проте боргової кризи не передбачається.

Про це повідомляють Reuters із посиланням на S&P Global.

Експерти аналітичної компанії S&P Global стверджують, що співвідношення боргу до світового продукту зросло на 14% внаслідок пандемії. Проте тренд до зростання частки спостерігався і раніше, коронакриза лише посилила його.

Пов’язано це з тим, що на всіх рівнях від компаній до домогосподарств з’явилась потреба у кредитних коштах через економічне падіння.

Також аналітики не вбачають у цьому явищі майбутньої боргової кризи.

"Очікуване зростання частки боргу до світового ВВП у 2020 році навряд спричинить боргову кризу найближчим часом. Економіки відновлюються, вакцини вже постачаються, відсоткові ставки залишаються на низькому рівні, а боргова поведінка повертається в норму", - коментують в S&P Global.

Якщо світова економіка й надалі продовжить відновлюватись, світова частка боргу до ВВП зменшиться до 256% до 2023 року.

У компанії вказують, що після рецесій типовим є загальне зменшення обсягів боргу.

Економічна правда