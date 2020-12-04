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Кардер на Porsche Cayenne: У Києві затримали болгарського шахрая

П'ятниця, 4 грудня 2020, 13:40
 

У ході спецоперації служби безпеки Приватбанку і Головного слідчого управління і Департаменту кіберполіції НПУ затримали 54-річного громадянина Болгарії, який з початку 2020 року налагодив в Києві "бізнес" по крадіжці даних платіжних карт користувачів українських банків.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

"Болгарський шахрай встановлював на картоприймач банкоматів несанкціоновані пристрої для зчитування інформації з магнітних смуг карт, а над клавіатурами відеокамери для запису введених клієнтами PIN-кодів. Потім з використанням отриманих даних гроші з рахунків клієнтів викрадалися.

У затриманого за місцем проживання та в автомобілі "Porsche Cayenne" вилучено 72 пластикові карти з нанесеними на них магнітними смугами скомпрометованих карт клієнтів, на яких були написані PIN-коди цих карт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ГСУ НПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Проводяться слідчі дії, затриманому обирається запобіжний захід.

Економічна правда

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шахрайство Приватбанк банки

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