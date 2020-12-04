Шмигаль про локдаун у січні: Закриття громадського транспорту не передбачається

Жоден із планів щодо запровадження локдауну у січні наразі не передбачає закриття громадського транспорту, також не розглядаються можливості закриття міжміського та міжнародного сполучення.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Посилювати карантинні обмеження в грудні - немає необхідності. Сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив громадськість, що медична система до кінця грудня точно витримає навантаження, спричинене пандемією.

Такі прогнози МОЗ дають нам змогу точніше прогнозувати дати можливих зимових канікул заради безпеки. А отже, розглядається варіант, що додаткове посилення карантинних заходів відбудеться не раніше ніж на початку січня", - зазначив голова уряду.

Якими можуть бути посилені обмежувальні заходи в січні? Наразі жоден із планів не передбачає закриття міського громадського транспорту. Ми також не розглядаємо можливості закриття міжміського та міжнародного сполучення. Повний перелік можливих обмежень буде оприлюднений на засіданні Кабінету Міністрів уже наступної середи, 9 грудня", - пообіцяв він.

За його словами, уряд має чітке бачення як діяти та що робити.

"Ми продовжуємо щодня посилювати спроможність медичної системи, ведемо діалог із регіонами щодо оптимальних та збалансованих заходів, просуваємо ініціативи для підтримки бізнесу", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

Міністерство охорони здоров'я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

Економічна правда