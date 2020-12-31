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Нацбанк продав на міжбанку 46 мільйонів доларів цього тижня

Четвер, 31 грудня 2020, 16:23
 

Нацбанк у період з 28 по 31 грудня продав на міжбанківському валютному ринку 46,3 млн доларів, операцій з купівлі валюти не відбувалось.

Про це свідчать дані регулятора.

Усі інтервенції здійснювалися за єдиним курсом.

Нацбанк у період з 21 по 24 грудня продав на міжбанківському валютному ринку 43,1 млн доларів, не купуючи валюту.

Загалом з початку року Нацбанк придбав 4,93 млрд доларів та продав валюти на 3,9 млрд доларів.

За весь грудень НБУ придбав 378,6 млн доларів, продав - 89,4 млн доларів.

Нагадаємо:

Нацбанк у період з 21 по 24 грудня продав на міжбанківському валютному ринку 43,1 млн доларів, не купуючи валюту.

Протягом 14-18 грудня Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 299,6 млн доларів.

Протягом 7-11 грудня Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 79 млн доларів.

Економічна правда

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Нацбанк валюта міжбанк

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