США висунули нові обвинувачення Коломойському та Боголюбову
Прокурори США висунули нові звинувачення проти ексакціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова через незаконне привласнення ними коштів банку для купівлі нерухомості у штаті Огайо.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що раніше схожі обвинувачення Мін’юст США виносив щодо нерухомості у штатах Кентукі та Техас.
Ігор Коломойський відкинув звинувачення прокуратури, а адвокат олігарха у США Брюс Маркс наразі коментар виданню не надав. Ані сам Боголюбов, ні його представники справу також не коментували.
Мін’юст США стверджує, що олігархи незаконно привласнили кошти Приватбанку для купівлі нерухомості у штаті Огайо. Прокурори зазначають, що з 2008 по 2016 роки Коломойський та Боголюбов незаконно отримували позики у банку, що пізніше відмивали через офшори Приватбанку на Кіпрі та перераховували у США.
Загалом вартість нерухомості у трьох штатах оцінюють у понад 60 мільйонів доларів.
Нагадаємо:
У серпні повідомлялось, що Мін'юст США вимагає конфіскувати у олігарха Ігоря Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі і офісний парк в Далласі, які придбали за гроші, незаконно привласнені у ПриватБанку.
Економічна правда
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