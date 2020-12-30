Україна у 2020 році майже вдвічі збільшила імпорт чорної ікри

Україна за 11 місяців 2020 року імпортувала 7,2 т ікри осетрових риб (чорної ікри) на загальну суму в 1,27 млн доларів - це майже удвічі більше показника минулого року (3,7 т загальною митною вартістю 637 тис доларів).

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу з посиланням на дані Держмитслужби.

Зазначається, що основним постачальником чорної ікри в Україну став Китай - 6,2 т або близько 85% всього обсягу.

До топ-5 країн постачальників також увійшли Італія, Молдова, Уругвай і Нідерланди.

"В Україні ніша промислового розведення осетрових риб і виробництва ікри поки слабо розвинена, проте все ж є першопрохідці. Очікується, що з розвитком споживання українські виробники чорної ікри також займуть значну нішу на нашому ринку.

Наразі митна вартість імпорту ікри осетрових складає 175 доларів/кг, тоді як роздрібна ціна складає від 1000 грн/100 г", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда