У Мінінфраструктури анонсували передачу в концесію вокзалів у Києві і Вінниці

У Міністерстві інфраструктури як перші потенційні концесії розглядають вокзали Києва і Вінниці, також почнеться підготовка до концесії пасажирських вокзалів у Львові та Одесі.

Про це повідомляє прес-служба відомства за підсумками наради щодо дослідження з оцінки ринку в рамках пілотного проєкту концесії пасажирських вокзалів міст Харків, Дніпро, Вінниця, Хмельницький, Миколаїв, Чоп, Київ.

"Тестування інтересу міжнародних та локальних інвесторів відповідно до різних сценаріїв групування транзакції пілотних вокзалів важливе для прийняття подальших рішень щодо наступних кроків проєкту, зокрема написання концептуальної записки та ТЕО.

Міністерство інфраструктури очікує на продуктивну співпрацю з інвесторами, які зацікавлені у розбудові сучасної залізничної інфраструктури та реалізації перспективних проєктів державно-приватного партнерства в Україні", - йдеться у повідомленні.

"Ми очікуємо великих міжнародних гравців, які мають відповідний досвід з управління вокзалами та готові інвестувати. Так само як і локальних інвесторів.

Переваги отримають усі стейкхолдери: держава та місцеві органи влади - додаткові робочі місця та податки, концесійні платежі; Укрзалізниця - зменшення збитків, оновлення та розвиток інфраструктури; інвестор - прибуток; споживачі - якісно новий публічний простір, а також нові послуги та додатковий комфорт", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Економічна правда