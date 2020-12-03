За листопад в Україні зареєстрували на 17% менше нових авто ніж торік

За листопад кількість реєстрацій нових авто в Україні впала на 16,9% у порівнянні до минулого року, до жовтня - на 15,6%.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.

Кількість зареєстрованих авто впала як у приватному, так і у корпоративному секторах. Кількість нових реєстрацій в Україні скоротилася на 16,9% до минулорічних показників - це 7117 транспортних засобів. Найбільше нових автівок зареєстрували французького Renault (1173 одиниці), що на 33% менше, ніж у 2019 році.

Значно збільшились реєстрації Ravon, Ford, Lada відносно торічних показників.

У корпоративному секторі падіння до минулого року відносно невелике й становить -2,7%. Відносно жовтня обсяги реєстрацій впали на 21,6%. Лідерство також належить Renault (216 одиниць) без кількісних змін відносно 2019 року.

Найбільший приріст у корпоративному секторі від минулого року показують автівки Peugeot та Citroen.

Автобусів та мініавтобусів зареєстрували на 29% менше, ніж торік та на 38% менше, ніж за жовтень.

Економічна правда