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Мінцифра використає 128 мільйонів на розвиток доступних електронних послуг

Четвер, 3 грудня 2020, 20:06
 

Мінцифра реалізовуватиме проєкт бюджетом 128 мільйонів гривень для створення рівного доступу до електронних послуг серед різних верств населення.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

Проєкт строком на три роки має назву "Електронні, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні"  (Підтримка DIA). Він здійснюється за фінансування Уряду Швеції та ПРООН. 

Його основна мета - забезпечити рівний доступ до цифрових послуг для всіх українців із урахуванням особливостей користування електронними послугами у різних соціальних груп. 

Програма спрямована на старших людей, осіб з інвалідністю, тих, хто проживає за межею бідності, у сільській місцевості та уражених конфліктом територіях, етнічні меншини, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та ветеранок. 

У міністерстві зазначають, що цифрові рішення для кожної з цих груп будуть відрізнятися. А тому потрібно розробити відповідні моделі, що би враховували ці відмінності "для досягнення максимального комфорту користувачів та ефективності онлайн або мобільних рішень".

Для досягнення мети в рамках програми працюватимуть над комплексними послугами для громадян із вразливих верств населення, розробкою програмного забезпечення, покращенням рівня комунікації щодо електронних послуг. У фокусі також підвищення цифрової грамотності. 

Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева зауважила, що хоч перехід у "цифру" створює рівні можливості, він також може поглибити вже наявну нерівність. 

"Проєкт передбачає інклюзивний підхід та врахування ґендерних аспектів при розробці послуг, щоб Україна, переводячи державні послуги в електронний формат, не залишила нікого без уваги", - прокоментувала вона.

Економічна правда

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