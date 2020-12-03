Мінцифра використає 128 мільйонів на розвиток доступних електронних послуг

Мінцифра реалізовуватиме проєкт бюджетом 128 мільйонів гривень для створення рівного доступу до електронних послуг серед різних верств населення.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

Проєкт строком на три роки має назву "Електронні, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (Підтримка DIA). Він здійснюється за фінансування Уряду Швеції та ПРООН.

Його основна мета - забезпечити рівний доступ до цифрових послуг для всіх українців із урахуванням особливостей користування електронними послугами у різних соціальних груп.

Програма спрямована на старших людей, осіб з інвалідністю, тих, хто проживає за межею бідності, у сільській місцевості та уражених конфліктом територіях, етнічні меншини, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та ветеранок.

У міністерстві зазначають, що цифрові рішення для кожної з цих груп будуть відрізнятися. А тому потрібно розробити відповідні моделі, що би враховували ці відмінності "для досягнення максимального комфорту користувачів та ефективності онлайн або мобільних рішень".

Для досягнення мети в рамках програми працюватимуть над комплексними послугами для громадян із вразливих верств населення, розробкою програмного забезпечення, покращенням рівня комунікації щодо електронних послуг. У фокусі також підвищення цифрової грамотності.

Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева зауважила, що хоч перехід у "цифру" створює рівні можливості, він також може поглибити вже наявну нерівність.

"Проєкт передбачає інклюзивний підхід та врахування ґендерних аспектів при розробці послуг, щоб Україна, переводячи державні послуги в електронний формат, не залишила нікого без уваги", - прокоментувала вона.

Економічна правда