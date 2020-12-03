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Офіційний курс: гривня продовжує міцніти до долара

Четвер, 3 грудня 2020, 19:18
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 4 грудня на рівні 28,30 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро, навпаки, продовжує слабнути та встановився на рівні 34,40 грн (на 3 грудня - 34,32 гривні).

Нагадуємо:

3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.

3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,25- 28,28 гривні.

Економічна правда

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