Гривня на закритті міжбанку зміцнилась до долара
3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,25 - 28,28 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,25 - 28,28 гривні;
Євро – 34,35 - 34,38 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,26 – 28,47 гривні. Євро купують по 33,95 гривні, продають по 34,44 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,33 - 28,43 гривні, євро - 34,10 - 34,21 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 3 грудня на рівні 28,44 гривні.
3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.
2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,53 гривні.
2 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.
Економічна правда
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