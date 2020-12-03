Микитася випустили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт

Підозрюваного у причетності до заволодіння майном Нацгвардії екс-нардепа та екс-власника будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася відпустили під цілодобовий домашній арешт, він пішов на співпрацю зі слідством.

Джерело: пресслужба ВАКС, поінформований співрозмовник УП, ознайомлений із процесом

Деталі: Речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис підтвердила УП, що 2 грудня відбулося засідання суду у вищевказаній справі, але воно було закритим, тому іншим подробиць вона не повідомила.

Водночас за даними джерела УП, на засіданні Микитась пішов на угоду зі слідством, частково визнав свою провину та погодився компенсувати збитки державі.

Пряма мова: "Від учорашнього дня його забрали з СІЗО, він під цілодобовим домашнім арештом".

Що передувало: НАБУ та САП підготували підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу, і зупинила цей процес.

Водночас НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в саботажі, а пізніше заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.

Передісторія:

З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці, біля станції метро "Червоний хутір".

Досудове розслідування встановило, що вартість цих квартир на 81,6 млн грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Микитась отримав підозру від НАБУ у жовтні минулого року. 20 січня 2020 року його зняли з рейсу при спробі вильоту з України.

За даними УП, антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників нинішній заступник керівника Офісу президента Олег Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.