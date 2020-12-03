Курс валют на 3 грудня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,26 - 28,28 гривні;

Євро – 34,26 - 34,28 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,28 – 28,49 гривні. Євро купують по 33,93 гривні, продають по 34,44 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,36 - 28,48 гривні, євро - 34,10 - 34,30 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 3 грудня на рівні 28,44 гривні.

2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,53 гривні.

2 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.

Економічна правда