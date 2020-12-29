Ryanair та Wizz Air позбавлять своїх британських акціонерів права голосу

Авіакомпанії Ryanair та Wizz Air позбавлять своїх акціонерів права голосування для того, аби захистити свій статус європейських компаній та не втратити ліцензію.

Про це повідомляє BBC.

Права голосування британські акціонери (та інші акціонери-нерезиденти країн ЄС) втратять 1 січня, коли Британія остаточно вийде з ЄС.

За законом, авіалінії, що здійснюють польоти всередині ЄС мають знаходитися у власності громадян ЄС або афілійованих країн.

У Ryanair заявили, що британським акціонерам буде заборонено відвідувати або брати участь у загальних зустрічах. У коментарі Лондонській біржі компанія пояснила, що ці обмеження діятимуть, доки правління компанії не визначить, що ліцензії авіаперевізника нічого не загрожує.

Wizz Air повідомили, що внаслідок Brexit 80% акцій опиниться в руках нерезидентів країн ЄС. Для того, аби цьому запобігти, акції 60% інвесторів потраплять під нові обмеження та будуть позбавлені права голосу.

Ще одна авіакомпанія, easyJet, повідомила, що також обмежують права голосування за акціями для інвесторів, аби забезпечити володіння 50% компанії резидентами країн Євросоюзу.

Економічна правда