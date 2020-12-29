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Фонд гарантує 39% загальної суми вкладів фізосіб у банках

Вівторок, 29 грудня 2020, 16:13
 

Фонд гарантування вкладів фізосіб покриває вклади до 200 тисяч гривень: їхня сума у банках-учасниках становить 227,1 мільярда гривень, це 39% суми усіх вкладів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Загальна сума вкладів фізосіб впродовж листопада зросла на 7,33 мільярда гривень та становить 582 мільярди на 1 грудня.

З них вкладів у національній валюті - 335,6 мільярда, ще 246,8 мільярда гривень в еквіваленті - в іноземній. За жовтень обсяг гривневих вкладів зріс на 4,9 мільярда, валютних - на 2,5 мільярда.

ФГВФО покриває вклади сумою менше за 200 тисяч гривень - такими вкладами володіють 98% фізосіб. На ще 2% припадає 355 мільярдів вкладів сумою понад 200 тисяч.

ФОПів у структурі вкладників - 3,2%, їхні вклади сумарно становлять 45,7 мільярда гривень (7,8% загальних вкладів).

Станом на 1 грудня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 73 банка.

Економічна правда

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ФГВФО вклади банк

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