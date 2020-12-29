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Зеленський підписав ратифікацію угоди про партнерство між Україною та Британією

Вівторок, 29 грудня 2020, 14:13

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №0083 про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Британією, яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Як свідчить портал Верховної ради, закон було повернуто до парламенту з підписом президента 28 грудня. Британія привітала підписання.

"Велика Британія вітає підписання президентом України Володимиром Зеленським закону, яким ратифікується британсько-українська Угода про стратегічне партнерство, що набуде чинності 1 січня 2021 року та активізує співробітництво у сферах політики, торгівлі й безпеки між нашими країнами", - заявило посольство Британії в Україні у Twitter.

Україна і Британія підписали угоду під час візиту президента Зеленського до Лондона 8 жовтня. 

Угода передбачає збереження преференційного доступу українських товарів на британський ринок та створення зони вільної торгівлі між державами. 98% українського експорту не обкладатиметься митом.  

Угода також посилює політичне партнерство двох держав, виводить на новий рівень стратегічне партнерство у протидії російській агресії.

Читайте більше: "Флот, торгівля та крок до безвізу: про що домовилися під час візиту Зеленського до Британії".

Європейська правда

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Великобританія торгівля

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