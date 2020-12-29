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Керівник іноземної компанії про економіку України: Катастрофа

Вівторок, 29 грудня 2020, 12:35
 

"Подушка безпеки" у вигляді тіньового сектора економіки є єдиним запобіжником від дефолту України.

Про це заявив генеральний директор "Карлсберг Україна" Євген Шевченко в інтерв'ю Економічній правді.

"Ситуація [з економікою в Україні] близька до катастрофи. Ситуація демпфується так званим тіньовим сектором економіки, який не бачить статистика і який становить від 40% до 50% за різними оцінками. Якби не ця подушка безпеки, країна б уже виявилася банкрутом давно. Дуже вчасно надійшли 600 млн євро від Євросоюзу", - заявив Шевченко.

За його словами, Україна володіє неефективною і неконкурентоспроможною економічною моделлю.

"Це ресурсна модель, помножена на олігархічний характер економіки", - сказав Шевченко, додавши, що "на сировині ще жодна "наддержава" довго не протрималася".

"Спиратися потрібно на людський капітал, на інновації і на сучасні технології. А поки що Україна стоїть в розтяжці між пшеницею і IT. Причому пшениця сильно переважує", - заявив гендиректор Carlsberg Ukraine.

Шевченко закликав Кабінет міністрів вести діалог з бізнесом та експертами, а також забезпечувати передбачувану регуляторну політику.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Євген Шевченко, Carlsberg Ukraine: Економічна криза в світі буде в 2021 або в 2022 році

Олександр Колесніченко, ЕП

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