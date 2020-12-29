Гендиректор Carlsberg розповів, що відлякує іноземних інвесторів в Україні

Генеральний директор "Карлсберг Україна" Євген Шевченко

Непередбачуваність законодавства, відсутність чіткої державної стратегії щодо залучення прямих іноземних інвестицій, відсутність гарантії прав власності, а також відсутність справедливої судової системи відлякують іноземних інвесторів від вкладень в Україну.

Про це заявив генеральний директор виробника пива, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв "Карлсберг Україна" Євген Шевченко в інтерв'ю Економічній правді.

За словами Шевченка, Україна протягом 10 останніх років не була інвестиційно привабливою країною.

"Але якщо говорити про те, що відбувається зараз, то волатильність у Кабінеті міністрів на рівні прийнятих рішень не сприяє інвестиційній привабливості", - додав він.

Гендиректор Carlsberg Ukraine вважає, що дати поштовх Україні в плані інвестиційної привабливості може судова реформа і гарантія прав приватної власності. На думку топ-менеджера, амністія капіталу або зниження податків не поліпшать ситуацію.

"Податковий рай" залучить високоризикових інвесторів, які прийдуть заробляти більшу маржу, при цьому закладаючи ризики втрати бізнесу або рейдерських атак. Серйозних інституційних інвесторів це не залучить. Хоча податкове навантаження в Україні, справедливості заради скажу, дуже високе", - заявив Шевченко.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Євген Шевченко, Carlsberg Ukraine: Економічна криза в світі буде в 2021 або в 2022 році

Економічна правда