Лоукост Wizz Air може зайти в шостий аеропорт України

Угорський лоукст Wizz Air може відкрити польоти з Вінниці - місто стане 6 аеропортом України, де представлена авіакомпанія.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на звіт мера Вінниці Сергія Моргунова перед Вінницькою міськрадою.

"У травні 2020 роки провели переговори з Wizz Air, і вони нам підтвердили чотири напрямки - Німеччину, Польщу, Австрію і Угорщину", - сказав мер Вінниці.

Моргунов зазначив, що йдеться про потенційне відкриття рейсів з Вінниці до Берліна, Будапешта, Відня і Варшави. "І далі там були можливості і перспективи по Італії", - додав мер.

Водночас Моргуонв підкреслив важливість забезпечення безпеки польотів, для чого в місцевому аеропорту необхідно провести реконструкцію злітно-посадкової смуги. У державному бюджеті на 2021 рік на ці цілі виділили 604 млн грн.

За словами мера, місто готове на свої кошти провести реконструкцію терміналу. За оцінками мера, це дозволить збільшити пропускну здатність до 400 пасажирів на годину.

Наразі Wizz Air працює в київському аеропорту Жуляни, а також - у Львові, Одесі, Запоріжжі та Харкові. У Києві та Львові перебувають бази Wizz Air з літаками і українськими екіпажами.