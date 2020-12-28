Курс валют на 28 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
28 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,29 - 28,31 гривні;
Євро – 34,59 - 34,62 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,15 – 28,41 гривні. Євро купують по 34,13 гривні, продають по 34,63 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,17 - 28,28 гривні, євро - 34,13 - 34,24 гривні.
Нагадаємо:
24 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,44 гривні.
24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,44 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 28 грудня на рівні 28,35 гривні.
Економічна правда
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