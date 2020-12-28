Гривня знову зміцнилася до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 28 грудня на рівні 28,35 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,56 грн (на 24 грудня - 34,62 гривні).

Нагадуємо:

24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,44 гривні.

24 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,40 гривні.

Економічна правда