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В Австрії зачиняють гірськолижні курорти

Понеділок, 28 грудня 2020, 09:00
 

В Австрії через великий наплив відпочивальників деякі гірськолижні курорти, які працюють попри епідемію, обмежують в'їзд або взагалі припиняють роботу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У неділю через великий наплив людей у суботу зачинили долину Боденталь у австрійській федеральній землі Каринтія. 

Також на вихідні через велику кількість відпочивальників і нездатність забезпечити між ними соціальну дистанцію зачинені траси на курорті у Земмерінг в Нижній Австрії, що розташований приблизно у ста кілометрах від Відня.

Повідомлення про велику кількість людей надходять також з гірськолижних курортів Хінтерстодер, Вурцеральм і Касберг у Верхній Австрії.

Схожа ситуація спостерігається також і на інших австрійських гірськолижних курортах, через що місцева влада і адміністрація курортів почала запроваджувати обмеження на відвідування.

Через заповнені зони для паркування люди кидають свої машини на узбіччях доріг, що призводить до хаосу і виникнення корок.

В Австрії 26 грудня через пандемію COVID-19 запроваджений уже третій локдаун в цьому році. На найближчі три тижні у країні знову закрили більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту.

При цьому на час локдауну у країні дозволили роботу численних гірськолижних курортів. Через епідемію вони відкриті лише для місцевих жителів.

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Австрія

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