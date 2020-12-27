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Держекоінспекція виписала штраф на понад 600 мільйонів за самовільне видобування піску

Неділя, 27 грудня 2020, 16:48

Держекоінспекція виписала штраф господарству на Харківщині на  612,2 мільйонів за самовільне видобування піску.

Про це повідомив у фейсбуці голова ДЕІ Андрій Мальований.

"Самовільне видобування піску, яке здійснювало фермерське господарство "Черкашино" у Харківській області. Держекоінспекція розрахувала 612,2 мільйона гривень збитків, які господарство зобов’язане відшкодувати державі у добровільному чи судовому порядку", - йдеться у повідомленні.

Наразі матеріали цієї справи скеровані до слідчого управління ГУ Національної поліції Харківської області для з’ясування всіх обставин.

Нагадуємо:

Держекоінспекція у 2021 році планує провести 11530 перевірок. 

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Економічна правда
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