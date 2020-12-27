Держекоінспекція виписала штраф на понад 600 мільйонів за самовільне видобування піску
Держекоінспекція виписала штраф господарству на Харківщині на 612,2 мільйонів за самовільне видобування піску.
Про це повідомив у фейсбуці голова ДЕІ Андрій Мальований.
"Самовільне видобування піску, яке здійснювало фермерське господарство "Черкашино" у Харківській області. Держекоінспекція розрахувала 612,2 мільйона гривень збитків, які господарство зобов’язане відшкодувати державі у добровільному чи судовому порядку", - йдеться у повідомленні.
Наразі матеріали цієї справи скеровані до слідчого управління ГУ Національної поліції Харківської області для з’ясування всіх обставин.
Нагадуємо:
Держекоінспекція у 2021 році планує провести 11530 перевірок.
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