МАУ відновить рейси до Азербайджану
Авіакомпанія МАУ заявила про відновлення рейсів в Азербайджан за маршрутом Київ-Баку.
Про це передає avianews.
Рейси почнуться з 30 грудня, поки це єдина авіакомпанія, яка буде обслуговувати цей маршрут.
Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень: по середах і неділях з Києва, по понеділках і четвергах з Баку.
В'їзд в Азербайджан дозволений тільки іноземцям з видом на проживання або за окремим рішенням Оперативного штабу при уряді країни.
Перед посадкою в літак пасажир повинен пред'явити довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус з негативним результатом. На момент перетину кордону Азербайджану термін дії довідки не повинен перевищувати 48 годин.
Нагадуємо:
МАУ не відновлювала прямі рейси в Баку через конфлікт в Нагірному Карабас. Пізніше влада Азербайджану обмежила відкриття новий рейсів, аргументуючи це карантинними заходами через пандемію COVID-19.
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