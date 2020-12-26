МАУ відновить рейси до Азербайджану

Авіакомпанія МАУ заявила про відновлення рейсів в Азербайджан за маршрутом Київ-Баку.

Про це передає avianews.

Рейси почнуться з 30 грудня, поки це єдина авіакомпанія, яка буде обслуговувати цей маршрут.

Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень: по середах і неділях з Києва, по понеділках і четвергах з Баку.

В'їзд в Азербайджан дозволений тільки іноземцям з видом на проживання або за окремим рішенням Оперативного штабу при уряді країни.

Перед посадкою в літак пасажир повинен пред'явити довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус з негативним результатом. На момент перетину кордону Азербайджану термін дії довідки не повинен перевищувати 48 годин.

Нагадуємо:

МАУ не відновлювала прямі рейси в Баку через конфлікт в Нагірному Карабас. Пізніше влада Азербайджану обмежила відкриття новий рейсів, аргументуючи це карантинними заходами через пандемію COVID-19.