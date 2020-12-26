Експорт зерна з початку 2020/21 маркетингового року склав понад 25 мільйонів тонн, що на 15% нижче минулорічного показника

Обсяг експорту зернових культур з України з початку 2020/21 маркетингового року станом на 24 грудня склав майже 25,1 мільйонів тонн, що на 15% нижче за показник минулого року.

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, йдеться в повідомленні Інформаційно-аналітичного порталу АПК України.

Так, пшениці з початку сезону експортовано 12,4 млн т, що на 14% менше, ніж в минулому сезоні.

Поставки ячменю на зовнішні ринки склали 3,75 млн т (+ 1%). Жита відправлено 1,7 тис. Т (-66%)

Кукурудзи на зовнішні ринки за звітний період пішло майже 8,6 млн т (-22%).