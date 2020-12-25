Київрада подовжила пільги для столичного бізнесу: що саме передбачено

Депутати Київради підтримали продовження пільг для підприємців міста, які несуть збитки через карантинні обмеження.

Про це повідомляє офіційний портал Києва.

Таке рішення підтримали 94 депутати.

"Ми підтримали збереження на наступний рік преференцій для підприємців, що Київ запровадив іще в березні. Рішення передбачає як подовження пільг, що місто вже надало, так і встановлення їх для інших категорій підприємців. Це дозволить їм зберегти робочі місця. І головне - свій бізнес", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Проєкт рішення про подовження, зокрема, передбачає, що:

на період карантину, коли бізнес фактично не працює, сплата за договорами розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі - незалежно від розміру плати, визначеної у договорах оренди, - становитиме 1 гривню;

і надалі діятиме зменшена вартість оренди комунального майна - на 50%;

для ресторанного бізнесу, пересувної та сезонної торгівлі на 50% зменшується пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою.

У Київраді додали, що перелік пільг, які пропонує місто, не потребує внесення змін до існуючих договорів.

За словами Кличка, пільги діятимуть до моменту завершення карантинних обмежень.

Економічна правда