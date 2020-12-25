ДБР викрило контрабанду брендових товарів під виглядом штучних ялинок на 40 млн
Слідчі та оперативники Держбюро розслідувань викрили контрабанду брендових товарів (зокрема, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, брендовий одяг) під виглядом штучних ялинок на понад 40 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
"За попередньою інформацією, 1 грудня 2020 року працівники Волинської митниці ДМС сприяли безперешкодному ввезенню на територію України великого об’єму вантажу під виглядом штучних новорічних ялинок.
2 грудня 2020 року працівники ГУ Нацполіції у місті Києві зупинили вказану вантажівку та виявили зазначені товари. Після чого автівка перебувала на зберіганні у районному управлінні Нацполіції у місті Києві", - йдеться у повідомленні.
Йдеться, зокрема, про мобільні телефони, планшети, ноутбуки, годинники, мобільні аксесуари, брендовий одяг.
"У ході досудового розслідування за даними фактами слідчі ДБР провели обшуки на МП "Ягодин" Волинської митниці ДМС, за результатами якого вилучено речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Зазначений вантажний автомобіль зі вказаними товаром вилучено та арештовано в рамках кримінального провадження. За попередніми підрахунками слідчих в ньому знаходилося понад 1500 ящиків загальною вартістю понад 40 мільйонів гривень", - додали в ДБР.
Наразі слідчі документують неправомірні дії працівників митниці ДМС України та службових осіб інших правоохоронних органів, які сприяли незаконному ввезенню товарів в Україну.
Економічна правда
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