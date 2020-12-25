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ДБР викрило контрабанду брендових товарів під виглядом штучних ялинок на 40 млн

П'ятниця, 25 грудня 2020, 13:55
 

Слідчі та оперативники Держбюро розслідувань викрили контрабанду брендових товарів (зокрема, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, брендовий одяг) під виглядом штучних ялинок на понад 40 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"За попередньою інформацією, 1 грудня 2020 року працівники Волинської митниці ДМС сприяли безперешкодному ввезенню на територію України великого об’єму вантажу під виглядом штучних новорічних ялинок.

2 грудня 2020 року працівники ГУ Нацполіції у місті Києві зупинили вказану вантажівку та виявили зазначені товари. Після чого автівка перебувала на зберіганні у районному управлінні Нацполіції у місті Києві", - йдеться у повідомленні.

 
 

Йдеться, зокрема, про мобільні телефони, планшети, ноутбуки, годинники, мобільні аксесуари, брендовий одяг.

​"У ході досудового розслідування за даними фактами слідчі ДБР провели обшуки на МП "Ягодин" Волинської митниці ДМС, за результатами якого вилучено речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Зазначений вантажний автомобіль зі вказаними товаром вилучено та арештовано в рамках кримінального провадження. За попередніми підрахунками слідчих в ньому знаходилося понад 1500 ящиків загальною вартістю понад 40 мільйонів гривень", - додали в ДБР.

​Наразі слідчі документують неправомірні дії працівників митниці ДМС України та службових осіб інших правоохоронних органів, які сприяли незаконному ввезенню товарів в Україну.

Економічна правда

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