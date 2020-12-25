"Укрпошта" у січні і лютому доставлятиме пенсії за тарифами 2020 року

"Укрпошта" продовжить дію поточного договору із доставки пенсій у січні і лютому за тарифами 2020 року і продовжить обговорення нових тарифів на 2021 рік.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що таку пропозицію "Укрпошти" прийняв Пенсійний фонд України.

"Завдяки такому кроку пенсіонерам протягом двох перших місяців 2021 року будуть виплачені та доставлені пенсії за звичним графіком. А всі учасники процесу - Пенсійний фонд України, міністерство фінансів та міністерство соціальної політики отримають час на вироблення системного рішення щодо тарифів на виплату та доставку пенсій, яке вже запропонувала Укрпошта", - йдеться у повідомленні.

"У компанії сподіваються, що укладаючи додаткову угоду, Пенсійний Фонд публічно заявить про дозвіл пенсіонерам на час карантину дистанційно переходити на обслуговування до Укрпошти із банків, особливо в тих населених пунктах, де закриваються їх відділення, а електронний цифровий підпис там не працює.

Цю норму закону ПФУ має виконувати, щоб захистити здоров'я громадян та не наражати на небезпеку одну із груп ризику. Пенсіонери не повинні приїжджати особисто, аби документально оформити перехід із банку в Укрпошту, для цього має бути достатньо надіслати необхідні документи поштою", - йдеться у позиції національного поштового оператора.

Зараз пропозиції Укрпошти опрацьовуються у профільних міністерствах, компанія очікує на їхні рішення.

В "Укрпошті" нагадали, що 23 грудня Кабмін на засіданні мав розглянути питання встановлення нового тарифу на виплату та доставку пенсій Укрпоштою, проте рішення не було прийняте.

"Після перегляду мінімальної зарплати, тільки в частині ЄСВ Укрпошта заплатить на 500 мільйонів гривень більше ніж у 2020 році, не рахуючи витрат на підвищення зарплат. Тому, якщо питання не буде вирішене позитивно, Укрпошта буде змушена припинити доставку пенсій з 1 січня", - раніше написав у Facebook гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Економічна правда