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Вітренко прокоментував вплив Ахметова і Коломойського на енергетику

Четвер, 24 грудня 2020, 20:30
 

Найкращим способом позбутися впливу олігархів на прийняття рішень в сфері енергетики повинна стати інтеграція українських ринків в європейські.

Про це в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив в ефірі "Радіо НВ", передає "Інтерфакс-Україна".

"Тоді ми стаємо частиною великого і ліквідного ринку, де правила визначають європейські інституції, на які не впливають наші олігархи. Це чи не єдиний сильнодіючий рецепт, як позбутися від високорівневої корупції і впливу олігархів", - сказав в.о. голови міністерства.

Коментуючи домінуюче положення ряду компаній Ріната Ахметова на ринку електроенергії Вітренко зазначив, що антимонопольне законодавство не відповідає сучасним європейським тенденціям і це впливає на прийняття рішень антимонопольним відомством.

"Ми стикалися з конкретною проблемою, коли українське законодавство про захист конкуренції відставало від сучасних європейських тенденцій. Наприклад, як вони (Антимонопольний комітет, - ред.) визначали ринок і визначали домінуюче становище - не відповідає європейським стандартам. Можливо, в цьому проблема. Я буду працювати зі своїми колегами з АМКУ, щоб монополії були визнані монополіями", - глава Міненерго.

Вітренко також переконаний, що олігархи не повинні мати впливу на роботу державних компаній, зокрема Ігор Коломойський на "Центренерго", в якому державі належить 78,3% акцій.

"Це не нормально, коли який-небудь олігарх має вплив на державні компанії", - підкреслив в.о. міністра.

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Міненерго Коломойський Ахметов

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