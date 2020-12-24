Вітренко прокоментував вплив Ахметова і Коломойського на енергетику

Найкращим способом позбутися впливу олігархів на прийняття рішень в сфері енергетики повинна стати інтеграція українських ринків в європейські.

Про це в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив в ефірі "Радіо НВ", передає "Інтерфакс-Україна".

"Тоді ми стаємо частиною великого і ліквідного ринку, де правила визначають європейські інституції, на які не впливають наші олігархи. Це чи не єдиний сильнодіючий рецепт, як позбутися від високорівневої корупції і впливу олігархів", - сказав в.о. голови міністерства.

Коментуючи домінуюче положення ряду компаній Ріната Ахметова на ринку електроенергії Вітренко зазначив, що антимонопольне законодавство не відповідає сучасним європейським тенденціям і це впливає на прийняття рішень антимонопольним відомством.

"Ми стикалися з конкретною проблемою, коли українське законодавство про захист конкуренції відставало від сучасних європейських тенденцій. Наприклад, як вони (Антимонопольний комітет, - ред.) визначали ринок і визначали домінуюче становище - не відповідає європейським стандартам. Можливо, в цьому проблема. Я буду працювати зі своїми колегами з АМКУ, щоб монополії були визнані монополіями", - глава Міненерго.

Вітренко також переконаний, що олігархи не повинні мати впливу на роботу державних компаній, зокрема Ігор Коломойський на "Центренерго", в якому державі належить 78,3% акцій.

"Це не нормально, коли який-небудь олігарх має вплив на державні компанії", - підкреслив в.о. міністра.