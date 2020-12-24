Гривня знову зміцнилася до долара
Четвер, 24 грудня 2020, 19:54
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 28 грудня на рівні 28,35 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,56 грн (на 24 грудня - 34,62 гривні).
Нагадуємо:
24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,44 гривні.
24 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,40 гривні.
Економічна правда
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