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Гривня знову зміцнилася до долара

Четвер, 24 грудня 2020, 19:54
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 28 грудня на рівні 28,35 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,56 грн (на 24 грудня - 34,62 гривні).

Нагадуємо:

24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,44 гривні.

24 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,40 гривні.

Економічна правда

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