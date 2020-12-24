Зеленський пообіцяв, що у 2021 році відкриють найдовшу трасу в країні

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2021 році, у 30-річчя незалежності України, у межах програми "Велике будівництво" планують відкрити найдовшу трасу в країні - М-30 - від Стрия Львівської області до Ізвариного Луганської області.

Про це він сказав під час робочої поїздки на Запоріжжя, передає Офіс президента.

"Вся наша філософія спрямована на об'єднання України, і саме про це інфраструктура. Ми хочемо об'єднати захід і схід однією великою швидкісною дорогою, яка називається М-30.

Це буде найдовша дорога в Україні – 1400 кілометрів. Вона буде йти зі Стрия, але доходити поки що тільки до Покровська, тому що 200 кілометрів цієї дороги - на тимчасово окупованій частині Луганської області", - розповів Зеленський.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що частина траси була відновлена у 2020 році, решту відновлюватимуть у наступному. За його словами, навіть без урахування 200 км на тимчасово окупованій території ця траса - все одно найдовша в Україні.

"Зараз в Україні найбільша за протяжністю дорога становить 800 кілометрів", - додав він.

Зеленський запевнив, що у 2020-му побудовані всі 238 кілометрів доріг державного значення в Запорізькій області, які було заплановано зробити цьогоріч. Наступного року хочуть побудувати 300 км доріг.

"І це майже на сто відсотків закриє всі державні магістралі в Запорізькій області", - додав президент.

"По "Великому будівництву" у Запорізькій області та загалом по країні зроблено багато проектів. Стан виконання – фактично 95% шкіл, 93% дитячих садочків, спортивні об’єкти, місцеві дороги. Все закінчимо, як обіцяли. Є проекти, які не встигають завершити до кінця року, їх протягом одного-двох місяців закінчать", - запевнив Кирило Тимошенко.

Нагадаємо:

Раніше ОП з посиланням на результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І.Кучеріва та КМІС повідомив, що 93% опитаних українців назвали "Велике будівництво" головною позитивною подією 2020 року.

Натомість науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань звинуватив ОП в маніпулюванні їхніми соціологічними даними. Він повідомив, що насправді "Велике будівництво" відзначило лише 11,3% опитаних. З цих 11,3% позитивно її оцінили 93%.

За словами Гараня, у такий спосіб відбувається і маніпулювання громадською думкою, і введення в оману самого президента.

Згодом на сайті Офісу президента виправили заяву про те, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво", ініційовану президентом Володимиром Зеленським, головною позитивною подією року. Нині там вказано, що такої думки дотримуються 11,3% громадян.

Економічна правда