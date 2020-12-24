Дефіцит електроніки у світі може протриматись до 2022 року

Зі спалахом попиту на електроніки після початку пандемії її дефіцит на світовому ринку залишиться щонайменше до 2022 року.

Про це пишуть Reuters.

Дистанційне навчання та робота спричинили значне зростання попиту на персональні комп’ютери, ноутбуки та планшети, що спричинили дефіцит товарів на ринку. Аналітики кажуть, що виробники відстають з виконанням замовлень на декілька місяців через високий попит.

Загальні продажі ПК (як ноутбуків, так і комп’ютерів) сягнули свого максимуму у 2008 році, відтоді - "сповзали" до 250 мільйонів. Проте тепер аналітики очікують повернення продажів до 300 мільйонів за рік - на 15% більше проти 2019 року. Продажі планшетів зростають ще швидше.

Згідно дослідження аналітичної компанії Canalys до кінця наступного року кількість встановлених планшетів та ПК сягне 1,77 мільярда, у 2019 році вона дорівнювала 1,64 мільярда.

Аби встигнути за попитом, компанії почали працювати з більшою кількістю постачальників, прискорили доставку та залишили запуск нових моделей на наступний рік.

Процесори та екрани знайти особливо складно навіть попри те, що чимало фабрик давно вийшли з локдауну.

Також змінились і ПК безпосередньо - нові моделі використовують кращі камери та динаміки для відеоконференцій, а також подекуди мають модуль стільникового зв’язку для використання 4G або 5G.

Економічна правда