НБУ затвердив новий формат тестування керівників банків на час карантину

НБУ затвердив новий формат перевірки відповідності керівників банків і кандидатів на керівні посади щодо професійної придатності на час карантину.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що у листопаді НБУ вирішив на період дії карантинних обмежувальних заходів проводити тестування керівників банку та кандидатів на керівні посади у формі опитування під час відеоконференції.

23 грудня Кваліфікаційна комісія Нацбанку затвердила формат та умови такого опитування:

опитування проводиться під час відеоконференції;

хід опитування за участі кандидата фіксується за допомогою відеозапису із застосуванням дистанційного зв’язку;

питання та варіанти відповідей виводяться на екран;

загальна кількість питань для опитування - 15, тривалість опитування - не більше 25 хвилин;

опитування буде вважатися складеним, якщо кандидат надасть 11 і більше правильних відповідей;

кандидат, який не склав опитування, матиме право на одну повторну спробу.

Рішення про проведення тестування керівників банку і кандидатів на керівні посади у формі опитування під час відеоконференції затвердили постановою НБУ №147.

Після втрати нею чинності вимоги щодо тестування керівників банку і кандидатів на керівні посади визначаються відповідно до вимог постанови НБУ №160 від 21 грудня 2020.

Економічна правда