НБУ затвердив новий формат тестування керівників банків на час карантину
НБУ затвердив новий формат перевірки відповідності керівників банків і кандидатів на керівні посади щодо професійної придатності на час карантину.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Зазначається, що у листопаді НБУ вирішив на період дії карантинних обмежувальних заходів проводити тестування керівників банку та кандидатів на керівні посади у формі опитування під час відеоконференції.
23 грудня Кваліфікаційна комісія Нацбанку затвердила формат та умови такого опитування:
- опитування проводиться під час відеоконференції;
- хід опитування за участі кандидата фіксується за допомогою відеозапису із застосуванням дистанційного зв’язку;
- питання та варіанти відповідей виводяться на екран;
- загальна кількість питань для опитування - 15, тривалість опитування - не більше 25 хвилин;
- опитування буде вважатися складеним, якщо кандидат надасть 11 і більше правильних відповідей;
- кандидат, який не склав опитування, матиме право на одну повторну спробу.
Рішення про проведення тестування керівників банку і кандидатів на керівні посади у формі опитування під час відеоконференції затвердили постановою НБУ №147.
Після втрати нею чинності вимоги щодо тестування керівників банку і кандидатів на керівні посади визначаються відповідно до вимог постанови НБУ №160 від 21 грудня 2020.
Економічна правда
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