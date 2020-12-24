Майже 6 млн га посівів зернових не відображені в офіційній статистиці – супутниковий аналіз

Майже 6 млн га угідь пшениці та ячменю не відображені в офіційній статистиці - про це свідчить супутниковий аналіз посівних площ, відведених для вирощування основних сільськогосп культур.

Про це повідомляє прес-служба компанії EOS Data Analytics, яка провела супутниковий аналіз посівних площ.

"Найбільша кількість неврахованих площ спостерігається на територіях відведених для вирощування зернових в Донецькій (732,1 тис га) та Одеській (1047,6 тис га) областях. Загальна різниця посівних площ зернових по всій Україні становить приблизно 5975,9 тис га", - йдеться у повідомленні.

Нижче - дані щодо посівних площ пшениці та ячменю відповідно до показників Укрстат та супутникових даних EOS Data Analytics.

Області Укрстат, зернові 2020, тис.га EOSDA, зернові 2020, тис.га Різниця, тис.га Донецька 820,2 1552,3 732,1 Миколаївська 1162,6 1758,2 595,6 Одеська 1383,4 2430,9 1047,6 Херсонська 1187,3 1802,7 615,4 Україна, загальна 15355,0 21330,9 5975,9

"Причиною розходження статистичних та супутникових даних можна вважати тіньовий ринок землі, дані про який ніде не фіксують, проте його територію відстежують супутникові технології.

Слід зазначити, що частково до нього відносяться й площі особистих селянських господарств. Також потрібно брати до уваги різницю обліку сільськогосподарських угідь на тимчасово окупованих територіях", - додають автори аналізу.

Економічна правда