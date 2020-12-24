Майже 6 млн га посівів зернових не відображені в офіційній статистиці – супутниковий аналіз
Майже 6 млн га угідь пшениці та ячменю не відображені в офіційній статистиці - про це свідчить супутниковий аналіз посівних площ, відведених для вирощування основних сільськогосп культур.
Про це повідомляє прес-служба компанії EOS Data Analytics, яка провела супутниковий аналіз посівних площ.
"Найбільша кількість неврахованих площ спостерігається на територіях відведених для вирощування зернових в Донецькій (732,1 тис га) та Одеській (1047,6 тис га) областях. Загальна різниця посівних площ зернових по всій Україні становить приблизно 5975,9 тис га", - йдеться у повідомленні.
Нижче - дані щодо посівних площ пшениці та ячменю відповідно до показників Укрстат та супутникових даних EOS Data Analytics.
|
Області
|
Укрстат, зернові 2020, тис.га
|
EOSDA, зернові 2020,
тис.га
|
Різниця, тис.га
|
Донецька
|
820,2
|
1552,3
|
732,1
|
Миколаївська
|
1162,6
|
1758,2
|
595,6
|
Одеська
|
1383,4
|
2430,9
|
1047,6
|
Херсонська
|
1187,3
|
1802,7
|
615,4
|
Україна, загальна
|
15355,0
|
21330,9
|
5975,9
"Причиною розходження статистичних та супутникових даних можна вважати тіньовий ринок землі, дані про який ніде не фіксують, проте його територію відстежують супутникові технології.
Слід зазначити, що частково до нього відносяться й площі особистих селянських господарств. Також потрібно брати до уваги різницю обліку сільськогосподарських угідь на тимчасово окупованих територіях", - додають автори аналізу.
Економічна правда
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