Курс валют на 24 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,44 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,34 - 28,36 гривні;

Євро – 34,59 - 34,61 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,20 – 28,46 гривні. Євро купують по 34,17 гривні, продають по 34,66 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,22 - 28,30 гривні, євро - 34,22 - 34,34 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 24 грудня на рівні 28,46 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,62 грн (на 23 грудня - 34,57 гривні).

Економічна правда