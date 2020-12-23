Офіційний курс на 24 грудня: гривня ослабла

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 24 грудня на рівні 28,46 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,62 грн (на 23 грудня - 34,57 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 23 грудня на рівні 28,25 гривні.

23 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,44 - 28,46 гривні.

23 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,44 гривні.

22 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,40 - 28,43 гривні.

22 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,20 гривні.

Економічна правда