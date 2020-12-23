Кабмін схвалив оновлену стратегію розвитку морпортів до 2038 року: що вона передбачає
Кабмін на засіданні 23 грудня схвалив оновлену Стратегію розвитку морських портів до 2038 року, що у довгостроковій перспективі дасть змогу залучити близько 50 млрд грн приватних інвестицій та створити близько 4700 робочих місць.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Стратегія розвитку морських портів України була затверджена ще у 2013 році та сьогодні є вкрай застарілою. Тому ми актуалізували ключові її норми та положення. У довгостроковій перспективі це дасть змогу залучити близько 50 млрд грн приватних інвестицій у галузь і створити близько 4700 нових робочих місць.
Крім цього, це дозволить стивідорним компаніям досягти обсягів переробки вантажів у портах на рівні 209-265 млн тонн, на 75% збільшити ефективність використання перевантажувальних комплексів та покращити показник якості послуг морських портів згідно з глобальним індексом конкурентоспроможності з 3,9 до понад 5", - сказав Криклій.
Зокрема, стратегія закріплює на держрівні наступні ключові напрямки розвитку морських портів:
- розробка механізмів впровадження моделі управління "порт-лендлорд", відповідно до якої адміністрація морського порту має право надавати інвесторам об’єкти портової інфраструктури та земельні ділянки для будівництва, а інвестори мають право оперувати збудованими терміналами протягом певного часу, після закінчення якого можуть або продовжити дію договору, або повернути земельну ділянку разом із терміналом;
- оптимізація діяльності неприбуткових адміністрацій морських портів шляхом їх об’єднання за регіональним принципом;
- розроблення механізму участі органів місцевого самоврядування у процесах планування розвитку морських портів з можливістю входження до рад морських портів;
- впровадження стандартів корпоративного управління в портовій галузі;
- розвиток е-сервісів у морських портах.
Також передбачається впровадження смарт-інфраструктури, екологічно безпечних технологій, спрямованих на зменшення шкідливих викидів від виробничих процесів у портах та отримання енергії з альтернативних джерел.
Крім цього, стратеія містить такі напрямки:
- впровадження інформаційної системи "Морське вікно" з подальшою її інтеграцією з інформаційними системами контролюючих органів;
- інтеграція українського сегмента з європейською системою SafeSeaNet тощо.
Економічна правда
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