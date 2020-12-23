Кабмін схвалив оновлену стратегію розвитку морпортів до 2038 року: що вона передбачає

Кабмін на засіданні 23 грудня схвалив оновлену Стратегію розвитку морських портів до 2038 року, що у довгостроковій перспективі дасть змогу залучити близько 50 млрд грн приватних інвестицій та створити близько 4700 робочих місць.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Стратегія розвитку морських портів України була затверджена ще у 2013 році та сьогодні є вкрай застарілою. Тому ми актуалізували ключові її норми та положення. У довгостроковій перспективі це дасть змогу залучити близько 50 млрд грн приватних інвестицій у галузь і створити близько 4700 нових робочих місць.

Крім цього, це дозволить стивідорним компаніям досягти обсягів переробки вантажів у портах на рівні 209-265 млн тонн, на 75% збільшити ефективність використання перевантажувальних комплексів та покращити показник якості послуг морських портів згідно з глобальним індексом конкурентоспроможності з 3,9 до понад 5", - сказав Криклій.

Зокрема, стратегія закріплює на держрівні наступні ключові напрямки розвитку морських портів: