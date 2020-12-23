Всі розділи
Укр / Рус

Усі 10 найбільших туроператорів перевели ціни на подорожі у гривні – АМКУ

Середа, 23 грудня 2020, 16:30
 

Усі 10 найбільших туроператорів України виконали рекомендації Антимонопольного комітету та перевели свої ціни на відпочинок в гривні і змінили дані про свої тури на своїх сайтах.

Про це повідомив у Facebook керівник Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький

"Усі 10 найбільших туроператорів України перевели свої ціни на відпочинок в гривні і, відповідно, змінили дані про тури на своїх сайтах. Тепер не буде ніякого "власного курсу валют" - який не відповідає жодному офіційному курсу. Все по чесному.

Таким чином вони виконали рекомендації АМКУ, які ми дали після розслідування в цій справі. Це відповідальне рішення бізнесів, прийняте в інтересах споживача, і це прекрасний приклад того, як бізнес може співпрацювати з АМКУ", - написав він.

Нагадаємо:

Раніше Тимчасова адмінколегія Антимонопольного комітету рекомендувала туристичним операторам вказувати вартість турів на своїх сайтах у гривнях без так званого власного курсу валют.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

АМКУ компанії туризм

powered by lun.ua
Матеріали за темою
АМКУ дозволив Dragon Capital купити банк у нардепа Новинського 23 грудня 2020, 13:10
Через штраф АМКУ: Philip Morris подав позов до України у міжнародний арбітраж 22 грудня 2020, 12:40
Фармкомпанію оштрафували на 10 мільйонів за копію пакування "Цитрамон-Дарниця" 18 грудня 2020, 18:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!