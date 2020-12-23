МАУ запускає корпоративні авіаекскурсії над Києвом

Авіакомпанія "МАУ" запускає послугу годинних польотів над Києвом для корпоративних клієнтів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Політ над Києвом - це можливість дізнатись, як працює авіація від професіоналів. Під час годинної екскурсії пілоти розкажуть те, про що раніше доводилось лише чути: що таке "польотні карти", "ешелон" та "брифінг", яка погода вважається несприятливою для польоту та багато іншого", - йдеться у повідомленні.

Виліт і приліт буде виконуватись з аеропорту "Бориспіль" на літаку EMBRAER 195 із максимальною місткістю 116 місць.

Вартість - 2100 грн за одне крісло (еквівалент 70 доларів за умови повного завантаження рейсу).

Економічна правда